BNDES registra lucro de R$ 11,7 bilhões no segundo trimestre de 2022

O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou lucro líquido de R$ 11 bilhões e 700 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2021.

De acordo com o Banco, o desempenho foi influenciado por receita com dividendos e a recuperação de crédito em função da liquidação integral da dívida do Grupo Oi.

Entre os destaques das suas atividades no período, o BNDES aponta a conclusão do processo de privatização da Eletrobras, movimentando R$ 33 bilhões e 68 milhões de reais. Também o apoio a projetos voltados para a economia verde e o desenvolvimento social, que atualmente respondem por 68% da carteira de crédito do Banco, no valor de 238 bilhões de reais. E ainda as operações com micro, pequenas e médias empresas, que representaram 37,2% dos desembolsos do Banco. Ao todo, R$ 100 bilhões e 400 milhões de reais da carteira de crédito do BNDES estão destinados a essa parcela do mercado.

Economia Rio de Janeiro Roberto Piza/ Marizete Cardoso Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional BNDES lucro 1:08