Boato de ‘lobisomem’ preso pela PM em Cajazeiras viraliza

Os ‘grupos de Zap’ de Cajazeiras e adjacências foram inundados com a notícia de um suposto lobisomem preso pela Polícia Militar no bairro. A mensagem geralmente consistia numa ocorrência policial relatando a prisão do tal bicho junto com um vídeo, mostrando o híbrido de homem e lobo gritando.

Segundo a suposta ocorrência, a prisão teria ocorrido às 20h20 da última quinta-feira (11) na Estrada do Coqueiro Grande, em Fazenda Grande IV.

“No horário e local supracitados, a guarnição a bordo da VRT R-0101 realizava rondas ostensivas quando ao transitar pela via foi contactada via rádio pela CICOM dando conta de indivíduo/animal solto na via, assustando e ameaçando transeuntes. Após primeira tentativa de verbalização foi percebido que se tratava de animal folclórico conhecido popularmente como “lobisomem”, após uso diferenciado e progressivo da força foi feita imobilização do mesmo pelos milicianos e tendo condução feita à 13 DT. A guarnição informou o fato ao CICOM a fim de serem adotadas as medidas cabíveis”, diz a mensagem falsa.

A Polícia Militar informou que não há registro de prisão de qualquer “criatura folclórica” ou pessoa fantasiada na região.

Já o suposto vídeo, na verdade, é parte dos bastidores da gravação do filme “Pampa Ferroz”, que compõe o longa “As Fábulas Negras”, de 2014. A obra é do diretor Petter Baiestorf e conta a história de um lobisomem solto meio da roça.

Por | Correio da Bahia

Assista: