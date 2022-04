Bob Faria: Del Valle x Atlético, e a metrópole de todos os horizontes

Da janela do hotel contemplo as linhas e luzes de uma das cidades que mais gosto no mundo inteiro: São Paulo. A cidade que nunca para. Já pisei na capital paulista literalmente centenas de vezes. Já vivi momentos de encantamento e frustração aqui para preencher uma vida inteira. Mas desta vez me sinto especialmente motivado. Estou começando uma nova jornada.

Após me conectar ao time do Superesportes/Estado De Minas, o que me enche de orgulho, por motivos óbvios, e me juntar ao maravilhoso projeto da Rede 98 – que hoje é a síntese da multimídia, com sua programação no rádio, na tv, na live, no YouTube, e sabe-se Deus onde mais, com uma turma não só talentosa, mas generosa e arrojada -, estreio hoje em mais uma frente de atuação: o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão.

Sempre acreditei na comunicação multiplataforma. E na máxima cantada por ninguém menos que o mestre Milton Nascimento: o artista deve ir onde o povo está. Obviamente, não sou artista, sou apenas um jornalista, contador de histórias, entregador de pontos de vista. Mas preciso registrar minha alegria por navegar entre gente tão bacana, cujo objetivo é tão alinhado com o meu. Levar a você informação e opinião de qualidade, com o entretenimento que é a essência do esporte que todos amamos: o futebol.

Peço perdão pelo toque pessoal nessas primeiras linhas. Não sou de fazer isso. Mas precisava compartilhar com vocês essas palavras. Del Valle x Atlético pela Libertadores

Agora, falando daquilo que realmente interessa a você, o grande destaque de hoje vai para o confronto do Galo na Libertadores. O time de Turco Mohamed terá a oportunidade de assumir a liderança enfrentando o Independiente Del Valle, em Quito.

Jogo difícil, contra uma equipe guerreira e que não vai entregar facilmente as vantagens que tem jogando em casa, a 2.850m de altitude!

Na história da Libertadores, o time equatoriano jogou 14 partidas em casa e perdeu apenas uma!

Eles vêm de uma batalha épica no campeonato nacional quando terminaram o jogo com nove jogadores e um meio-campista no gol (o goleiro foi expulso e não se podia mais fazer substituições).

O Del Valle ganhou com relativa facilidade do América e sabe que uma vitória sobre o Galo pode determinar a classificação.

Ainda assim, continuo apostando no Atlético e na força de seu elenco.

Mas vai aqui uma questão: Atlético vai sem Savarino no grupo. E por um detalhe burocrático! Venezuelanos precisam de um visto especial para entrar no Equador. E isso não foi feito a tempo. Minha pergunta é: quem comeu mosca? Foi aqui, ou a reconhecida burocracia sul-americana empatou a vida do Galo?

Fato é que, na minha opinião, Savarino fará falta. Tinha tudo para ser o titular nesta noite.

Vejamos a solução do Turco.

E depois da partida caberá a mim voltar pra casa. Por mais que eu rode o mundo, BH é a minha cidade.