Boca Juniors é derrotado pelo Deportivo Cali em estreia na Libertadores

O Boca Juniors, da Argentina, estreou com derrota na Libertadores. Jogando fora de casa, contra o Deportivo Cali, da Colômbia, os argentinos tiveram dificuldades para render na partida e sofreram os gols já no segundo tempo, quando Burdisso fez valer a lei do ex, e Vásquez aproveitou espaço na defesa adversária para garantir a vitória dos colombianos, por 2 a 0.

A próxima partida do Boca Juniors na competição será na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Always Ready, da Bolívia, na La Bombonera. Já o Deportivo Cali encara o Corinthians na Neo Química Arena na próxima quarta-feiras às 21h.

O JOGO

A primeira etapa foi morna e com poucos lances de perigo. Assim, as principais chances da partida já aconteceram nos minutos finais do primeiro tempo.

Aos 39 minutos, o Boca Juniors foi ao ataque com velocidade e finalizou duas vezes, primeiro com Ceballos, de fora da área e no rebote Benedetto levou perigo, mas os dois chutes foram defendidos por Guillermo de Amores.

Já nos acréscimos, Camargo chutou forte de fora da área e quase abriu o placar para o Deportivo Cali. O primeiro tempo, porém, terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida seguiu sem grandes oportunidades de gol até os 25 minutos, quando a lei do ex falou mais alto. Após cobrança de falta, Burdisso pulou mais alto que a defesa do Boca Juniors e cabeceou para o fundo das rendes, colocando o time colombiano na frente.

Dez minutos depois, aos 35 do segundo tempo, Velasco levou para o fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, aonde Vásquez apareceu para empurrar para o fundo das redes e dar números finais ao jogo. Vitória do Deportivo Cali por 2 a 0.

Também pela Libertadores

Ainda nesta terça-feira, pelo Grupo G, o Colón, da Argentina, venceu o Peñarol, do Uruguai, por 2 a 1. Jogando em casa, os argentinos abriram o placar com Pulga Rodríguez, mas sofreram o empate nos pés de Cepellini. Já nos acréscimos, Facundo Farías fez o gol da vitória para os mandantes.

No outro jogo do Grupo G, os rivais paraguaios Olimpia e Cerro Porteño não saíram do 0 a 0, no Defensores del Chaco.