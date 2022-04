Boca Juniors vence Central Córdoba antes de jogo com Corinthians

O Boca Juniors jogou a crise para longe e venceu antes da viagem ao Brasil para jogo com o Corinthians pela Copa Libertadores da América. Neste sábado, a equipe de Buenos Aires superou o Central Córdoba por 2 a 1, em compromisso pela Copa da Liga Argentina.

O atacante Eduardo Salvio, de 31 anos, foi o grande destaque da partida, ao marcar os dois gols da vitória do Boca Juniors. O Central Córdoba descontou com Renzo Lopez.

A vitória mantém o Boca Juniors brigando pelas primeira colocações do grupo B da Copa da Liga Argentina, com 21 pontos, O líder da chave é o Estudiantes, com 25.

Pressão sobre o Boca Juniors

Ainda assim, a situação do Boca Juniors segue desconfortável. O clube acumula duas vitórias nos últimos sete jogos. A sequência negativa começou justamente depois de um triunfo contra o River Plate, seu maior rival.

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam na terça-feira pela Libertadores, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília). Todos os times do grupo somam três pontos em duas rodadas – além dos dois gigantes, integram a chave o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Always Ready, da Bolívia.