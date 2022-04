Boca Juniors vence o Always Ready na Bombonera pela Copa Libertadores

O Boca Juniors conquistou a primeira vitória na Libertadores nesta terça-feira. Jogando em casa, na Bombonera, diante do Always Ready-BOL, o time argentino venceu por 2 a 0 com dois gols do atacante Benedetto ainda no primeiro tempo e controlou a partida até o apito final. O jogo ficou marcado, ainda, por uma briga na primeira etapa.

Agora, o Boca Juniors melhora sua situação no Grupo E e se iguala ao Always Ready e ao Deportivo Cali-COL, todos com três pontos somados, mas ainda aguardando o fim da rodada.

Na liderança pelo saldo de gols, os colombianos encaram o atual lanterna Corinthians nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Os brasileiros entram em campo em busca de uma recuperação após serem derrotados na primeira rodada.

O JOGO

Aos 18 minutos, o Boca abriu o placar com gol de Benedetto. Fabra recebeu na esquerda e encontrou Romero na entrada da área. O paraguaio fugiu da marcação e passou no fundo da área para Zeballos, que tocou rasteiro para a finalização do camisa 9, que marcou com o gol aberto.

Já ao final da primeira etapa, o clima fechou. Aos 42 minutos, Ramallo derrubou Fabra e, após a falta, chutou o rosto do colombiano já caído. Os atletas do Boca Juniors protestaram e foi iniciada uma briga dentro de campo, com trocas de empurrões e bate-boca. O jogador do Always Ready recebeu o cartão vermelho pela agressão, enquanto, do outro lado, Benedetto e Ávila foram amarelados.

Na volta do intervalo, o Boca Juniors aproveitou a superioridade numérica e jogou no campo de ataque. As principais chances no início da segunda etapa foram construída com Salvio, aos três, aos 11 e aos 12 minutos.

O time da casa seguiu superior até o final do jogo, administrando o resultado no campo de ataque e, eventualmente, chegando com perigo ao gol adversário. Já nos acréscimos, Benedetto aproveitou cruzamento na área e ampliou de cabeça. Fim de jogo, 2 a 0 para o Boca.