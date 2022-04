Boca Rosa e Fred anunciam término de relacionamento: ‘Seguimos nos amando’

Os influenciadores digitais Bianca Andrade e Fred, do canal Desimpedidos, anunciaram nas redes sociais nesta sexta-feira, 22, o término do relacionamento. O casal, que não aparecia juntos nas redes sociais desde o início do mês, afirmou que a decisão foi tomada de forma conjunta e carinhosa. “Essa decisão foi de ambas as partes, de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris”, disse Boca Rosa. A influenciadora já antecedeu que traições não estão entre as motivações para a separação. “Antes que especulem, nós nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é nossa verdade. Só estamos em busca de paz.”

Em comunicado, Fred desabafou e pediu respeito e espaço para digerir sua decisão. “A decisão foi tomada há alguns dias por nós dois e, obviamente, está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente.” O casal passava por idas e vindas desde 2017. A relação se consolidou apenas em 2020, após a participação da empresária no grupo Camarote do “BBB 20”.