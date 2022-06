Bodyboarding: campeões brasileiros são coroados no Itacoatiara Pro

Foram coroados no último domingo (5) na Praia de Itacoatiara os campeões da categoria profissional do Brasileiro de Bodyboarding: os capixabas Lucas Nogueira e Neymara Carvalho.

Já na categoria open feminino Bianca Simões, também do Espírito Santo, foi a grande campeã, enquanto o título do master masculino ficou com o niteroiense Gugu Barcellos. Já na prova para Pessoas com Deficiência (PCD) quem levou o troféu para casa foi Vagner Andrade, de São Paulo.

Porém, o atleta mais premiado do dia foi o cearense José Augusto, que levou para casa tanto o troféu da categoria Open como o da Sub-18: “Fiquei muito feliz de conseguir essas duas finais aqui em Itacoatiara, uma praia com ondas muito fortes e com condições que exigem um alto nível técnico e preparo físico”.

Etapa do Mundial de Bodyboarding

Agora as atenções se voltam para a etapa do Mundial de Bodyboarding, com a janela de disputas, também em Itacoatiara, indo desta segunda (6) até o próximo dia 16. A expectativa é que nos próximos dias entre na praia um forte swell (ondulação) que traga ondas de mais de três metros.