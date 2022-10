Bola de Ouro: Luva de Pedreiro desabafa após críticas por não falar inglês

O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, se queixou para os mais de 18 milhões de seguidores em seu Instagram após comentários negativos sobre sua presença na premiação da Bola de Ouro, na Europa. Segundo o jovem – que esteve no Teatro de Châtelet, em Paris, nessa segunda-feira (17), em um dos eventos mais importantes do futebol mundial –, haters afirmaram que ele teria passado vergonha por não saber falar inglês.

“Vim falar agora porque todo mundo está dizendo que eu passei vergonha na entrevista, que eu não sei inglês. Eu não sei falar inglês mesmo, e você que sabe falar não desmereça ninguém”, começou ele.

Fenômeno na internet, o baiano que ficou conhecido pelo bordão “Receba” citou dificuldades em sua vida e a falta de oportunidade de estudo no passado.

“Eu não tive oportunidade, igual muita gente teve, de estudar. Ou trabalhava para comer ou estudava”.

No evento organizado pela revista France Football, os melhores do mundo da temporada 2021/2022 foram premiados e, em meio aos encontros que teve, Luva cumprimentou o craque francês Mané, do Bayern de Munique, e publicou o momento nas redes. “Zerei o game”, escreveu ele.

Entrevistado em inglês, o baiano precisou de um tradutor, mas não se intimidou e afirmou que estava representando os brasileiros no evento.

Ele também se encontrou com Kevin de Bruyne, do Manchester City, e foi elogiado por Ronaldo Fenômeno pelo terno verde que vestiu.

Em sua mensagem de desabafo, Luva de Pedreiro deixou um aviso aos haters. “Eu nunca vou desistir dos meus sonhos e eu vou aprender a falar inglês ainda, graças a Deus porque brasileiro não desiste nunca. Receba.”.

Embora tenha anunciado aposentadoria em setembro e apagado seus vídeos, o influenciador segue com contratos de publicidade com grandes marcas e chegou a participar de um comercial recentemente com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Os premiados da France Football

Os principais nomes da noite foram Karim Benzema, do Real Madrid, e Alexia Putellas, do Barcelona, que faturaram as Bolas de Ouro no futebol masculino e feminino, respectivamente.

Mais cinco prêmios foram distribuídos em outras categorias.

Troféu Sócrates – ações sociais dos jogadores: Sadio Mané, Liverpool

Troféu Kopa – melhor jovem sub-21: Gavi, Barcelona

Troféu Gerd Müller – artilheiro da temporada: Robert Lewandowski, Barcelona

Troféu Yashin – melhor goleiro: Thibaut Courtois, Real Madrid