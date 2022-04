Bolo de Iogurte com Paçoca

Se tem um bolo que TODO mundo que faz adora é esse! Massa de iogurte com cobertura de paçoca.⁣ Você precisa experimentar essa delícia que com certeza vai fazer a alegria das crianças e dos adultos com um bom café preto!

Vamos à receita:

Massa:⁣

1 pote de iogurte natural (170g);⁣

2 potes de açúcar (use o pote do iogurte pra medir);⁣

2 potes de farinha (use o pote do iogurte pra medir);⁣

1/2 pote de óleo (use o pote do iogurte pra medir);⁣

3 ovos;⁣

1 col. (sopa) fermento.⁣

⁣

Misture tudo (bata manualmente mesmo) coloque na forma untada e enfarinhada e leve para assar em 180º C até fazer aquele truque do palitinho e ele sair limpo.⁣

Cobertura⁣

1 lata de leite condensado;⁣

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina;⁣

5 paçocas de rolha esfarelada. Leve ao fogo até ferver e apurar. Espelhe sobre o bolo e coloque mais duas paçocas esfareladas por cima.⁣