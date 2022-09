Bologna confirma ítalo-brasileiro Thiago Motta como novo técnico

Após demitir o sérvio Sinisa Mihajlovic, o Bologna oficializou nesta segunda-feira (12/9) a contratação do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta.

O ex-jogador, que disputou pela seleção da Itália duas edições da Eurocopa e a Copa do Mundo de 2014, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2024.

Um dos principais objetivos de Motta será reviver a equipe do Bologna na Série A da Itália, que já no último final de semana conquistou uma importante vitória no clássico contra a Fiorentina. Na ocasião, o rossoblù foi liderado por Luca Vigiani, técnico do time sub-19.

O recém-chegado treinador do Bologna esteve presente nas tribunas do estádio Renato Dall’Ara para o duelo diante da Viola, mas deixou o local sem dar entrevistas.

Carreira como treinador

Aos 40 anos de idade, Motta voltará a comandar uma equipe depois de não ter tido seu contrato renovado pelo Spezia na temporada passada. O ítalo-brasileiro conseguiu 11 vitórias nos 40 jogos em que liderou a equipe da Ligúria. O ex-meio-campista também teve uma curtíssima passagem pelo Genoa.

O Bologna conquistou sua primeira vitória no campeonato diante da Fiorentina e chegou aos seis pontos. O rossoblù é o 12º posicionado.