Bologna vence a Sampdoria no encerramento da rodada do Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, Bologna e Sampdoria fecharam a 32ª rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Renato Dall’Ara, o time de Miroslav Tanjga venceu por 2 a 0, com dois gols de Marko Arnautovic.

Com o resultado, sobe para a 12ª posição, com 37 pontos. Já a equipe de Marco Giampaolo ocupa a 16ª colocação, com 29.

Na próxima rodada, o Bologna visita a Juventus, no sábado, às 13h30 (de Brasília). A Sampdoria, por sua vez, recebe a Salernitana, no mesmo dia, às 09h30 (de Brasília).

O JOGO

O primeiro tempo terminou sem gols. A principal chance foi dos donos da casa, aos nove minutos, em chute de Marko Arnautovic dentro da pequena área defendido por Emil Audero.

Na segunda etapa, o Bologna abriu o placar aos 16 minutos. Após bola levantada na área, Mitchell Dijks escorou para Arnautovic empurrar para o fundo das redes. O austríaco ainda marcou o segundo tento dos mandantes, aos 31, após ficar com a sobra na área.