Bolsonarista faz e divulga pesquisas com números diferentes dos reais

Marcio Furtado, ex-superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e pré-candidato à Câmara pelo partido de Jair Bolsonaro, divulga pesquisas, que chama de “tendências eleitorais”, em que Bolsonaro está 20 pontos à frente de Lula, números bem diferentes dos apurados pelos institutos de pesquisa.

No último dia 13, Furtado divulgou em redes sociais uma “tendência eleitoral” em que Bolsonaro tinha 45%, ante 22% de Lula. No mês anterior, em um post curtido pelo senador Flávio Bolsonaro, Furtado apontou que o presidente vencia o petista por 43% a 22%.

Os levantamentos feitos por institutos de pesquisa profissionais e com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram um cenário bem diverso. Na última semana, o Datafolha aferiu Lula com 48% e Bolsonaro, com 27%. O Ipespe apontou Lula com 45%, ante 34% do presidente.

Segundo o bolsonarista, a “metodologia” inclui análise de votos de parlamentares, redes sociais dos candidatos e análise de eventos presenciais regionais. E nenhuma entrevista com eleitores.

“Eu não faço entrevista com ninguém, não faço enquete, não pergunto voto pra Maria e depois coloco na minha planilha… Basicamente, do cidadão, eu pego os eventos que Bolsonaro vai, os eventos que Lula vai e monitoro proporcionalmente se tem engajamento”, disse em um vídeo na semana passada.

Procurado pela coluna, Marcio Furtado criticou todos os institutos de pesquisa e afirmou que embasa seus números por meio de um programa de computador que criou no ano passado. “Pesquisas são ferramentas que em 2022 não são razoáveis para analisar o cenário eleitoral. Eu não uso pesquisas. Muitas são manipuladas e outras erram bastante”, disse, sem apresentar provas.

Furtado é pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido de Bolsonaro, no Espírito Santo. De maio de 2019 a novembro de 2020, foi superintendente estadual da SPU, vinculada ao Ministério da Economia. Ele alegou que deixou o ministério após a saída de Salim Mattar, secretário de Desestatização da pasta.



***foto-calendário-eleitoral-2022 Janela partidária: entre 3 de março e 1º de abril, deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato TSE/Divulgação

***foto-calendário-eleitoral-2022 Transferência do título: em 4 de maio vence o prazo para que eleitores realizem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação do Cadastro Eleitoral

***foto-calendário-eleitoral-2022 Quem tem mais de 18 anos e ainda não possui título eleitoral também tem até 4 de maio para solicitar a emissão do documento pelo sistema TítuloNet TSE/Divulgação

***foto-calendário-eleitoral-2022 Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram votar em outra seção ou local de votação têm entre os dias 18 de julho e 18 de agosto de 2022 para informar à Justiça Eleitoral Agência Brasil

***foto-calendário-eleitoral-2022 Quantitativo do eleitorado: em 11 de julho, o TSE publicará o número oficial de eleitores aptos a votar. O quantitativo serve de base para fins de cálculo do limite de gastos dos partidos e candidatos nas respectivas campanhas Getty Images

***foto-calendário-eleitoral-2022 Composição da mesa receptora de votos: entre 5 de julho e 3 de agosto, serão nomeados os eleitores que farão parte das mesas receptoras de votos e de justificativas. Também serão escolhidas as pessoas que darão apoio logístico nos locais de votação TSE/Divulgação

***foto-calendário-eleitoral-2022 Convenções partidárias e registros de candidatura: é nesse período que os partidos fazem deliberações sobre com quem vão coligar e escolhem seus candidatos oficiais às eleições Câmara Legislativa/Divulgação

***foto-calendário-eleitoral-2022 Voto em trânsito: eleitores que estarão fora de suas regiões de votação na data da eleição podem solicitar entre 12 de julho e 18 de agosto o voto em trânsito, indicando em que cidade estarão no dia do pleito Getty Images

***foto-calendário-eleitoral-2022 Propaganda eleitoral: a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet passam a ser permitidas a partir do dia 16 de agosto Getty Images

***foto-calendário-eleitoral-2022 Data da eleição: o primeiro turno do pleito acontecerá no primeiro domingo de outubro, dia 2. Um eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. A votação começará às 8h e terminará às 17h, quando serão impressos os boletins de urna Getty Images

***foto-calendário-eleitoral-2022 Datas de posse: para os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como de governador, a posse ocorre em 1º de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1º de fevereiro Agência Brasil

