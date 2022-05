Bolsonaro aceita convite para encontrar Biden na Cúpula das Américas

Em 1972, se candidatou ao Senado. Seguindo estratégia de bater de porta em porta e conversar pessoalmente com o eleitorado, Biden foi eleito com 50,48% dos votos. Durante as eleições, no entanto, a campanha dele foi constantemente menosprezada. A vitória repentina, contudo, tonou o nome do político conhecido e lhe rendeu o posto de sexto senador mais jovem até então

