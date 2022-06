Bolsonaro anuncia nova redução de impostos nos consoles

Hoje, 16 de Junho, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, assinou um novo decreto reduzindo as alíquotas de importações sobre consoles e seus acessórios, os quais devem entrar em vigor a partir de 1 de Julho.

As partes e acessórios dos consoles e as máquinas de videogame tiveram a alíquota reduzida de 16% para 12%, enquanto. Para consoles com tela embutida, como portáteis, a redução será de 16% para 0%.

– A partir de 1º de julho, nas importações de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de videogame, ao invés dos atuais 16%, a alíquota reduzida será de 12%. – Para videogames com telas incorporadas (portáteis ou não) e suas partes, a redução é de 16% para 0%. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022

Em agosto de 2021, também tivemos a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre jogos eletrônicos e acessórios reduzidos, tendo sido a terceira consecutiva.