Bolsonaro bate recorde de Lula em podcast e acumula 1,2 milhão de acessos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na noite desta quinta-feira (20/10), de uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, em São Paulo. A transmissão teve início às 19h08. Às 19h30, havia 1,01 milhão de espectadores simultâneos acompanhando a conversa. Às 20h, cerca de 1,4 milhão assistiam ao podcast.

O número de acessos foi maior que o registrado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando o petista participou do Flow Podcast (leia mais abaixo). Lula nunca foi entrevistado pelo Inteligência Ltda.

Na ocasião, Bolsonaro, que é candidato à reeleição, contou detalhes sobre sua vida antes de assumir o comando do Palácio do Planalto. Nas redes sociais, aliados do presidente comemoraram o alcance da entrevista.

Flow Na última terça-feira (18/10) a entrevista de Lula ao Flow Podcast atingiu o recorde de audiência simultânea do canal – ocupado, anteriormente, por Jair Bolsonaro.

Até 19h50 do mesmo dia, foram 855 mil espectadores, enquanto Bolsonaro atingiu 550 mil internautas simultâneos no momento de maior audiência. O programa com o petista alcançou o número em menos de 30 minutos. Às 20h15, o número de visualizações simultâneas chegou a 1,05 milhão de espectadores.

Bolsonaro participou do programa em agosto, ao mesmo tempo em que o petista dava entrevista ao programa PodPah. Lula, na data, atingiu 290 mil visualizações simultâneas.

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República. No primeiro turno, o petista teve 48,43% e o atual presidente teve 43,20%.

