Bolsonaro chega a Londres e faz discurso na sacada da embaixada

Londres – O presidente Jair Bolsonaro (PL), a primeira-dama Michelle e a comitiva brasileira chegaram a Londres no início da manhã deste domingo (18/9). O governo brasileiro participa do funeral da rainha Elizabeth II, em eventos hoje e nesta segunda-feira (19/9).

Depois de chegar em território britânico, o presidente seguiu até a embaixada brasileira, onde foi recebido por dezenas de apoiadores. Aproveitando a reunião, que teve até distribuição de pão de queijo por parte dos brasileiros residentes na capital, Bolsonaro fez um discurso de improviso.

Vieram com o presidente, entre outros, os filhos Flávio e Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o youtuber Allan dos Santos.

Veja a chegada da comitiva ao aeroporto:

Bolsonaro, acompanhado de assessores e de Malafaia, aproveitou os primeiros minutos de fala para falar do objetivo principal: dar apoio à Família Real e homenagear Elizabeth II. Depois, dedicou-se ao discurso eleitoral.

“Sabemos quem é do outro lado”, disse, em relação aos adversários na corrida pela reeleição. “A nossa bandeira sempre será dessas cores aqui: verde e amarela”, continuou, sob os gritos e palmas dos apoiadores.

Também citou a superação do Brasil durante e depois da pandemia da Covid-19, comparando com outros países da América do Sul e reiterando: “Nós estamos no caminho certo”. Como de costume falou que ele governa uma nação que é contra a liberação de drogas e aborto e que não aceita a ideologia de gênero.

Confira as imagens na frente da embaixada:

