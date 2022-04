Bolsonaro cobra posicionamento de Moraes sobre ameaças de Lula: ‘Vai ficar quieto?’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se posicionou sobre as ameaças realizadas a parlamentares pelo pré-candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e cobrou uma ação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o mandatário, os militantes do Partido dos Trabalhadores trabalham para “atazanar” a vida dos brasileiros. “Isso é um crime. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto?”, questionou. Em seguida, o comandante do Planalto alegou que “não interessa quem seja o deputado ou o senador, sua esposa e seus filhos não tem que estar nesse contexto”. As falas do presidente refere-se a uma declaração dada por Lula em um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em que o petista afirmou que seus apoiadores deveriam mapear os endereços residenciais dos congressistas para pressionar seus familiares. “Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília”, disse.