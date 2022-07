Bolsonaro comemora candidatura de Tarcísio: “É uma marca do governo”

Ao participar da convenção do Republicanos, que oficializou Tarcísio de Freitas como candidato ao governo de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-ministro é “uma marca do governo”.

Em seu discurso, o chefe do Executivo federal exaltou o trabalho de Tarcísio, que ficou conhecido pelo presidente como “o entregador de obras” e como “Tarcisão do Alfalto”.

“Lembro até hoje quando o Tarcísio apareceu na minha frente. […] Quando ele me apresentou o seu currículo, a sua formação, de imediato eu falei para ele: ‘Por mim, você será ministro da Infraestrutura’. E ele topou, com a sua competência e com um dos orçamentos mais curtos daquele ministério”, disse.

E completou: “Tarcísio ressuscitou o modal ferroviário no Brasil. […] Ele é uma marca do nosso governo. É competência, trabalho e dedicação dele”.

Bolsonaro ainda contou que Tarcísio “se assustou” quando ouviu a sugestão para ser candidato ao governo de SP. “Eu falei para ele: ‘Tarcísio, isso é uma missão’. […] Atendeu ao nosso apelo. Nós precisamos de aliados no Brasil, que levem adiante essa nova política, que nós começamos a implementar em Brasília, política de resultado”, afirmou o presidente em outro momento do evento.

Trajetória Tarcísio de Freitas tem 47 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Se formou em ciências militares pela Academia Militar de Agulhas Negras (Aman) em 1996 e passou a atuar como oficial do Exército. Em 2002, concluiu a graduação em engenharia civil e tornou-se engenheiro do Exército. Em 2008, deixou a carreira militar, com a patente de capitão, e entrou para o funcionalismo público federal.

Tarcísio foi ministro do governo Bolsonaro entre janeiro de 2019 e março de 2022, quando deixou o cargo na Esplanada para disputar o Palácio dos Bandeirantes.

Durante sua gestão em frente ao Ministério da Infraestrutura, Tarcísio era tido como favorito do presidente Jair Bolsonaro e ganhou o apelido “Tarcisão do Asfalto” e “entregador de obras”.

O ex-ministro chegou a ser cotado para compor como vice a chapa de Jair Bolsonaro à reeleição. Na época em que o assunto ainda era discutido, aliados diziam que Tarcísio de Freitas era um “neófito da política” e tinha a confiança e a discrição que o atual titular do Palácio do Planalto desejava, sobretudo diante das recorrentes discrepâncias de opinião entre ele e o atual vice Hamilton Mourão (Republicanos).

Domicílio eleitoral A Polícia Federal apura supostas irregularidades na declaração de domicílio eleitoral do candidato ao governo paulista.

Segundo denúncia feita pelo jornal “Folha de S.Paulo”, Tarcísio não mora no imóvel indicado à Justiça Eleitoral em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A Promotoria Eleitoral informou que “seguirá acompanhando o trâmite do inquérito e se manifestará tão logo ocorra o encerramento das apurações”.

No mês passado, a assessoria do candidato disse que a denúncia foi recebida como “mais um sinal de incômodo com o fortalecimento e contínuo crescimento da pré-candidatura de Tarcísio de Freitas.”

De acordo com a assessoria, o ex-ministro possui contrato de aluguel em São José dos Campos e a mudança de seu domicílio eleitoral se deu de forma legal.

O post Bolsonaro comemora candidatura de Tarcísio: “É uma marca do governo” apareceu primeiro em Metrópoles.