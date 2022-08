A Quaest monitorou as menções no Twitter aos seis candidatos que participaram hoje do debate da Band. O monitoramento apontou que Soraya Thronicke, Luiz Felipe D’Ávila e Jair Bolsonaro receberam mais menções negativas, com 68%, 66% e 65%, respectivamente.

Quem mais recebeu menções positivas foram Ciro Gomes, isolado, com 51% delas. Na sequência, mas bem abaixo, Simone Tebet e Lula, com 41% e 38%.

O post Bolsonaro, D’Ávila e Soraya lideraram menções negativas, aponta Quaest apareceu primeiro em Metrópoles.