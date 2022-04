Bolsonaro diminui para 5 pontos a distância de Lula, aponta pesquisa do PoderData

A vantagem do ex-presidente Lula (PT) para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para a eleição de 2022 caiu para cinco pontos, indicou pesquisa do instituto PoderData revelada nesta quarta, 13. Em cenário sem o ex-juiz Sergio Moro na disputa, Lula aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Bolsonaro tem 35%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT) com 5%, João Doria (PSDB) e André Janones (Avante) com 3%, Simone Tebet (MDB) com 2% e José Maria Eymael (DC) com 1%, enquanto outros candidatos não pontuaram. 4% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam, e 7% declararam que votariam em branco ou nulo.

Em relação à última pesquisa do mesmo instituto, revelada há duas semanas, Bolsonaro teve um crescimento de 3%, enquanto Lula caiu 1%. Desde então, diversas movimentações ocorreram: Lula anunciou Geraldo Alckmin (PSDB) como vice em sua chapa, mas deu declarações que podem ter caído mal com parte do eleitorado; Moro deixou o Podemos e se filiou ao União Brasil, mas o novo partido não concordou com sua candidatura ao Palácio do Planalto; e os políticos da chamada ‘terceira via’ concordaram em anunciar uma candidatura única, mas ainda não definiram quem seria o cabeça da chapa. A pesquisa ouviu 3 mil eleitores de 322 municípios em todos os Estados brasileiros entre os dias 10 e 12 de abril; a margem de erro é de dois pontos percentuais.