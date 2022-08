Bolsonaro diz que deve ir a debate da Band no próximo domingo (28/8)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que deve comparecer ao primeiro debate presidencial das eleições 2022, que está marcado para o próximo domingo (28/8) e será promovido pela TV Bandeirantes, em parceria com o jornal Folha de S. Paulo, a TV Cultura e o portal Uol.

“Eu devo estar no domingo. Não estou batendo o martelo, mas devo. No momento… Achava que não devia ir, agora acho que devo ir”, afirmou ele em entrevista ao Programa Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira (26/8).

Veja o momento em que Bolsonaro confirma a participação:

Bolsonaro diz que deve participar de debate no domingo (28). “Achava que não devia ir, agora acho que devo ir”.

Em entrevista à Jovem Pan, presidente afirmou que espera ser alvo de ataques dos adversários. “Vou ser fuzilado”. pic.twitter.com/G6S3FsNDQw

“Vou ser fuzilado, né? Vão atirar em mim o tempo todo, porque eu sou um alvo compensador para eles, mas acredito que a minha estratégia vai dar certo, porque as perguntas eu já me preparei como fazê-las. A resposta vai ser simples. No tocante a responder, eu não devo nada. Então, é tranquilo eu responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo todo aí, nas mídias, em especial no tocante a Covid”, continuou.

Bolsonaro estava reticente a comparecer a debates no primeiro turno, mas houve nova avaliação após o desempenho do ex-presidente Lula na entrevista ao Jornal Nacional, nessa quinta-feira (25/8).

A avaliação é de que Lula “foi bem” na sabatina do JN, quando fez ataques a Bolsonaro. Por isso, o atual presidente precisará ir aos debates para “responder” e “atacar” o petista.

