O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que as eleições na França, realizadas em cédulas de papel no domingo, são um exemplo para o Brasil. Ferrenho defensor do voto impresso o que lhe rendeu uma crise institucional com o Judiciário, Bolsonaro reconheceu que as eleições deste ano ocorrerão por meio do sistema de urnas eletrônicas, […]