Bolsonaro diz que irá a Recife na segunda para ‘se inteirar da tragédia’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na manhã deste domingo, 29, que irá a Recife nesta segunda-feira, 30, para “se inteirar da tragédia” em Pernambuco, atingido por fortes chuvas que causaram, até este momento, 35 mortes. Na publicação, feita em seu perfil no Twitter, o chefe do Executivo federal disse que o governo disponibilizou, desde o primeiro momento, “todos os seus meios para socorrer aos atingidos”, incluindo as Forças Armadas. “Tragédia das chuvas em PE e AL. O nosso Governo disponibilizou, desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas. Na manhã de segunda (30/maio) me deslocarei para Recife para, in loco, melhor se inteirar da tragédia”, diz o post.

Neste sábado, 28, Bolsonaro já havia se solidarizado com as vítimas da tragédia. “Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor. Que Deus abençoe a todos”, escreveu. Também pelas redes sociais, o presidente da República informou que determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) “o monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas”. O mandatário do país também prometeu liberar mais recursos para ações de socorro e assistência humanitária – em um primeiro momento, o MDR anunciou a liberação de R$ 1,5 milhões aos municípios atingidos pelas chuvas.