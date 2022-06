Bolsonaro diz que vai anunciar Braga Netto como vice na sua chapa para reeleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) adiantou que seu ex-ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, será candidato a vice-presidente na chapa governista que disputará a Presidência em outubro. “Vocês querem exclusividade ou não? Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Netto como vice”, disse ele em entrevista ao programa 4 por 4 deste domingo (26).

O general da reserva já vinha participando de atos junto do chefe do executivo nos últimos meses e abandonou o Ministério da Defesa a tempo de ser candidato no pleito deste ano.

Recentemente, houve pressões pela substituição do ex-ministro pela deputada Tereza Cristina (Progressistas-MS), principalmente devido à estagnação de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. A mudança esvaziaria o poder militar no governo, mas poderia atrair o voto feminino, segmento no qual Bolsonaro enfrenta forte rejeição, além de reforçar a aliança com o agronegócio e com o Centrão.

No entanto, com a declaração de domingo, Bolsonaro deixa claro sua preferência pelo militar, reproduzindo uma chapa semelhante à vitoriosa em 2018, quando o também general Hamilton Mourão (Republicanos) foi seu vice.