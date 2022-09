Bolsonaro é recebido sob gritos de “mito” por apoiadores em hotel de NY

Especial do Metrópoles em Nova York – O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido por dezenas de apoiadores em sua chegada ao hotel Omni Berkshire Place, em Manhattan, Nova York. O chefe de Estado brasileiro fará o discurso de abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na manhã desta terça-feira (20/9).

Apoiadores de Bolsonaro já faziam coro na frente do hotel desde às 19h (horário de Brasília). O presidente chegou ao local apenas às 22h06.

O grupo de apoiadores vestia verde e amarelo, camisetas com o rosto do presidente e carregava bandeiras do Brasil. Gritavam o nome de Bolsonaro e “mito”.

Por volta das 20h, quatro manifestantes contrários a Bolsonaro chegaram ao local com bonés do Movimento Sem Terra e cartazes em inglês e português com os dizeres “51 imóveis em dinheiro vivo” e “next stop Bangu” (em português, “próxima parada Bangu”). O grupo gritava “Bolsonaro Genocida”, “Tchuchuca do Centrão” e “Lula ladrão roubou meu coração”.

O único momento em que os dois grupos gritaram juntos foi quando o canto era “Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor”.

Os manifestantes críticos ao governo somavam 10 pessoas e tocavam instrumentos de percussão enquanto cantavam “Ô Bolsonaro, cadê você? A federal ai te prender”, “O lugar de gado é do outro lado” e “Fora Bolsonaro”.

Em frente ao hotel de Nova York em que @jairbolsonaro ficará hospedado, grupos antagônicos gritam frases de efeito.

Bolsonaristas: “Ão ão ão, Lula na prisão”

Lulistas: “Ão ão ão, tchutchuca do Centrão”

Vídeo: Bruna Lauermann/Metrópoles pic.twitter.com/5asmcqPN6r

— Metrópoles (@Metropoles) September 20, 2022

Americanos que passavam pela rua pararam para perguntar aos manifestantes o que estava acontecendo. Duas americanas se juntaram a parte dos manifestantes contra Bolsonaro quando eles gritavam “Amazônia”.

A equipe de segurança do Omni precisou intervir e separar as manifestações pró e anti-Bolsonaro em diferentes lados do hotel.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira integrante da comitiva presidencial a descer do carro. Ela seguiu direto para o lobby do hotel. O mandatário brasileiro, cercado por seguranças e líderes de campanha, parou para cumprimentar apoiadores e seguiu para o interior do hotel sem falar com a imprensa.

Comitiva presidencial A comitiva que acompanha Bolsonaro em Nova York inclui cinco ministros, Fabio Faria (Comunicações), Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e o chefe da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), almirante Flávio Rocha, além da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, do padre paranaense Paulo Antonio de Araújo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do assessor internacional Filipe Martins e do chefe de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten.

Agenda nesta terça Bolsonaro deve discursar na Abertura da Assembleia Geral da ONU por volta das 10h (horário de Brasília). Em seguida, terá uma reunião com o presidente do Equador, Guillermo Lasso. À tarde, o presidente deve participar de uma videoconferência com empresários do setor de supermercado.

O chefe do Executivo federal retornará a Brasília ainda na terça à noite.

