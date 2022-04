Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participam de motociata em São Paulo; confira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta sexta-feira, 15, de uma passeata de moto, conhecida popularmente como “motociata”. O grupo de motociclista saiu às 10h do Sambódromo do Anhembi, local marcado para a concentração dos manifestantes, e seguiu em direção à Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. O “Acelera Para Cristo” terminará na cidade de Americana, no noroeste do Estado, um trajeto de 130 quilômetros. Além do presidente, participa do evento o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo. Para garantir a realização do evento, a rodovia ficará interditada das 8h às 15h. A estimativa dos organizadores é que, neste ano, mais de 2 milhões de motociclistas participem do evento. A CCR AutoBan, concessionária que administra a Bandeirantes, informa que o tráfego será permitido, no sentido interior, apenas pela Via Anhanguera (SP-330).

Acompanhe a motociata em tempo real: