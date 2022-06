Bolsonaro embarca para os EUA, onde participará da Cúpula das Américas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou na noite desta quarta-feira (8/7) para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participará da Cúpula das Américas. O evento reúne líderes de governo da maioria dos países do continente.

O mandatário da República decidiu participar do evento após receber, no Palácio do Planalto, Christopher Dodd, enviado especial do governo norte-americano, que reforçou o convite a Bolsonaro para a cúpula.

Após participação na Cúpula das Américas, nos dias 9 e 10 de junho, Bolsonaro deve seguir para Orlando, na Flórida, onde deve inaugurar, no domingo (11/6), o vice-consulado brasileiro. A expectativa é que o presidente retorne ao Brasil após a agenda.

Nas ausências de Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, em viagem à Espanha, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que também estará nos EUA para a Cúpula, quem assume a Presidência da República é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Antes do embarque, Bolsonaro passou o cargo para o senador (foto em destaque), também presidente do Congresso,

Cinco desafios que aguardam Bolsonaro na Cúpula das Américas



3 Cards_Galeria_de_Fotos (20) Jair Messias Bolsonaro, nascido em 1955, é um capitão reformado do Exército e político brasileiro. Natural de Glicério, em São Paulo, foi eleito 38º presidente do Brasil para o mandato de 2018 a 2022

Reprodução/Instagram

***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (13) Descendente de italianos e alemães, Bolsonaro recebeu o primeiro nome em homenagem ao jogador Jair Rosa Pinto, do Palmeiras, e o segundo, Messias, atribuído por Olinda Bonturi, mãe do presidente, a Deus, após uma gravidez complicada. Na infância, era chamado de Palmito pelos amigos

Hugo Barreto/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (4) Ingressou no Exército aos 17 anos, na Escola Preparatória de Cadetes. Em 1973, foi aprovado para integrar a Academia Militar de Agulhas Negras (Aman), formando-se quatro anos depois

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (7) Dentro do Exército, Bolsonaro também integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista, serviu como aspirante a oficial no 21º e no 9º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), cursou a Escola de Educação Física do Exército, serviu no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista e, em 1987, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais

Getty Images



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (3) Em 1986, Jair foi preso por 15 dias, enquanto servia como capitão, por ter escrito um artigo para a revista Veja criticando o salário pago aos cadetes da Aman. Contudo, dois anos após o feito, foi absolvido das acusações pelo Superior Tribunal Militar (STM)

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (6) Em 1987, novamente respondeu perante o STM por passar informação falsa à Veja. Na ocasião, o até então ministro do Exército recebeu da revista um material enviado pelo atual presidente sobre uma operação denominada Beco Sem Saída, que teria como objetivo explodir bombas em áreas do Exército como protesto ao salário que os militares recebiam

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (5) A primeira investigação realizada pelo Conselho de Justificação Militar (CJM) concluiu que Bolsonaro e outros capitães mentiram e determinou que eles deveriam ser punidos. O caso foi levado ao Superior Tribunal Militar, que, por outra vez, absolveu os envolvidos. De acordo com uma reportagem da Folha à época, foi constatado pela Polícia Federal que, de fato, a caligrafia da carta enviada à Veja pertencia a Jair

JP Rodrigues/Metrópoles



***Foto-Bolsonaro-e-michele-bolsonaro Em 1988, Bolsonaro foi para a reserva do Exército, ainda com o cargo de capitão, e, no mesmo ano, iniciou a carreira política. Em 1988, foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro e, em 1991, eleito deputado federal. Permaneceu como parlamentar até 2018, quando foi eleito presidente da República

Daniel Ferreira/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (2) Durante a carreira, Bolsonaro se filiou a 10 legendas: Partido Democrata Cristão (PDC), Partido Progressista Reformador (PPR), Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Progressistas (PP), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Democratas (DEM), Partido Social Cristão (PSC), Partido Social Liberal (PSL) e, atualmente, Partido Liberal (PL)

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-jair-bolsonaro-eduardo-bolsonro-carlos-bolsonaro-e-flavio-bolsonaro É casado com Michelle Bolsonaro, 40 anos, e pai de Laura Bolsonaro, 11, Renan Bolsonaro, 24, Eduardo Bolsonaro, 37, Carlos Bolsonaro, 39, e Flávio Bolsonaro, 40, sendo os três últimos também políticos

Instagram/Reprodução



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (14) Em 2018, enquanto fazia campanha eleitoral, Jair foi vítima de uma facada na barriga. Até hoje o atual presidente precisa se submeter a cirurgias por causa do incidente

Igo Estrela/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (15) Eleito com 57 797 847 votos no segundo turno, Bolsonaro coleciona polêmicas em seu governo. Além do entra e sai de ministros, a gestão de Jair é acusada de ter corrupção, favorecimentos, rachadinhas, interferências na polícia, ataques à imprensa e a outros poderes, discurso de ódio, disseminação de notícias faltas, entre outros

Alan Santos/PR



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (10) Programas sociais, como o Vale-gás, Alimenta Brasil, Auxílio Brasil e o auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, foram lançados para tentar ajudar a elevar a popularidade do atual presidente

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Foto-bolsonaro-presidente-do-brasil-2018-a-2022 (17) De olho na reeleição em 2022, Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal (PL). O vice de sua chapa nas eleições deste ano deverá ser o general Walter Braga Netto

Igo Estrela/Metrópoles



0

Bilateral com Biden

Durante a Cúpula das Américas, os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden devem se reunir. Segundo o chefe do Executivo federal, a comitiva brasileira vai abordar temas como segurança alimentar, transição energética e questão ambiental.

Já os Estados Unidos devem pautar questões relacionadas a insegurança alimentar, resposta econômica à pandemia de coronavírus, segurança sanitária e mudanças climáticas.

Será o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde a posse do democrata, em janeiro do ano passado. Até o momento, Biden e Bolsonaro só haviam tido contatos protocolares e mantido um certo distanciamento, sobretudo pelo presidente brasileiro ter sido aliado do ex-presidente Donald Trump.

Mais cedo, durante agenda no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que caso Biden pergunte sobre a ida do presidente brasileiro à Rússia, em fevereiro deste ano, irá responder sem maiores problemas.

A viagem de Bolsonaro ao país do Leste Europeu causou desconforto internacional, uma vez que a Rússia estava a poucos dias de invadir o território ucraniano, com reiteradas ameaças ao país vizinho. Na época, um dos porta-vozes do governo Biden chegou a dizer que o Brasil estava “do outro lado de onde estava a maioria da comunidade global”.

“Vou falar, se ele [Biden] tiver alguma pergunta sobre a minha ida à Rússia, lógico, o que eu puder falar, eu vou falar. O que não puder, não vou falar. […] Não tenho off com chefe de Estado nenhum fora do Brasil”, disse.

“Eu não iria à Cúpula das Américas. Eu não iria para aparecer em fotografias. Então, foi feito um diálogo com o assessor do senhor Joe Biden, foi acertado uma bilateral de um tempo que se fizer necessário. E nós vamos conversar com ele, mostrando o que é o Brasil”, acrescentou.

O que é a Cúpula das Américas?

A Cúpula das Américas é um evento que reúne chefes de Estado do continente americano. Ela foi criada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e tem o objetivo de promover laços de cooperação entre os países da zona econômica americana.

A nona edição do evento terá como tema “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo” para o hemisfério ocidental.

A cúpula deste ano, no entanto, tem potencial para ficar esvaziada, uma vez que o governo dos Estados Unidos não convidou países comandados por regimes tidos como ditatoriais, como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Os EUA consideram fraudulentas as eleições que ocorreram nessas nações e se opõe a seus governos.

