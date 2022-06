Bolsonaro mandata Zambelli para negociar PL das Fake News pelo governo

Relator do Projeto de Lei (PL) das Fake News, Orlando Silva, do PCdoB, e a bolsonarista Carla Zambelli, do PL, se reuniram pessoalmente na quinta-feira (2/6). Foi o primeiro passo para um possível (e difícil) acordo entre ambos para que o texto seja levado ao plenário da Câmara antes das eleições. As tratativas envolvem alterações que abrandariam o texto original.

Em abril, a bolsonarista foi a principal articuladora para que o projeto não tramitasse em regime de urgência. Zambelli alega que o texto, que em tese busca dificultar a disseminação de informações falsas, foi feito sob medida para prejudicar Bolsonaro.

Orlando Silva está disposto a fazer concessões para que o projeto seja votado, mas não a ponto de desconfigurar o propósito da medida.

