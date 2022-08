Bolsonaro nega almoço com Guilherme de Pádua: “Exploração leviana”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais nesta sexta-feira (12/8) para negar que esteve em almoço com Juliana Lacerda e Guilherme de Pádua no último domingo (7/8), em Belo Horizonte (MG).

Na data, Bolsonaro e sua esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, participaram de um culto na congregação pela manhã. O evento não estava na agenda oficial do presidente. Após o culto, os dois foram a um almoço em comemoração aos 50 anos do pastor Márcio Valadão, que lidera a igreja frequentada por Juliana e Guilherme. De Belo Horizonte, Bolsonaro seguiu para São Paulo, onde acompanhou o jogo entre Palmeiras e Goiás.

O agora pastor Guilherme de Pádua assassinou a atriz Daniella Perez em 1992, com sua esposa na época, Paula Thomaz. Ele e Daniella faziam um par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Gloria Perez, mãe de Daniella.

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro disse: “Em respeito a Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável”. O chefe do Executivo federal também negou que a primeira-dama conheça Juliana e que a esposa de Pádua apenas a cumprimentou na igreja, a exemplo de várias outras mulheres que também estavam no local.

Mais cedo, Juliana Lacerda afirmou, nas redes sociais, que ela e o marido estiveram em um almoço com Michelle Bolsonaro. A postagem foi apagada horas depois de ser compartilhada. A primeira-dama também publicou selfies abraçada com a esposa de Guilherme.

Assassinato de Daniella Perez O assassinato da atriz voltou a ganhar repercussão no último mês, com o lançamento o documentário Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, da HBO Max, produzido quase 30 anos depois do crime.

A produção reconstitui detalhes e o julgamento do caso que impactou o Brasil nos anos 1990. Ao longo de cinco episódios, Gloria Perez, autora e produtora brasileira ganhadora do Emmy Internacional, traz relatos inéditos e revisita o caso com autoridades do processo.

Além disso, a produção conta com familiares e amigos mais próximos de Daniella Perez, que relembram a trajetória da artista: Raul Gazolla, Claudia Raia, Fábio Assumpção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira, Marieta Severo e Eri Johnson.

Guilherme foi condenado a cumprir 20 anos de prisão por homicídio qualificado. Solto, o ex-ator é hoje pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Recentemente, ele e a atual esposa foram flagrados em um protesto pró-Bolsonaro.

O post Bolsonaro nega almoço com Guilherme de Pádua: “Exploração leviana” apareceu primeiro em Metrópoles.