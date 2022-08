Bolsonaro participa de motociata em Vitória da Conquista

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, participou de uma motociata e um comício em Vitória da Conquista, neste sábado (27).

“Passamos momentos difíceis com a pandemia e com a guerra, mas o Brasil emergiu. Hoje os seus números da economia são os melhores do mundo. E cada vez mais o mundo olha para nós. O mundo sem o Brasil passa fome”, disse o presidente em sua primeira visita ao Nordeste desde o início da campanha.

Bolsonaro disse que é a favor de uma eleição com ‘voto transparente e confiável’ e que não vai admitir ‘qualquer ação contra a democracia e a liberdade’

“Nós somos da paz, somos do bem, mas somos guerreiros também, e tudo faremos contra aqueles que querem roubar a nossa democracia. A democracia se faz no voto, no voto transparente, no voto confiável, na confiança do que o seu povo quer”, declarou.

Na motociata, o presidente levou, na garupa da moto, o candidato ao governo do estado João Roma (PL). Eles percorreram as principais avenidas da cidade com destino ao estádio Lomanto Júnior, onde aconteceu o comício. A candidata ao Senado Dra. Raíssa (PL) também participou do ato.

A última pesquisa Ipec, divulgada nessa sexta-feira (26), mostra que Jair Bolsonaro tem 20% das intenções de voto dos baianos, contra 61% de Luiz Inácio Lula da Silva.