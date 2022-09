Bolsonaro passeia de moto e come churrasco em barraca no DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou a manhã deste domingo (25/9) para andar de moto pelo Distrito Federal. O passeio ocorre a uma semana do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro.

O candidato à reeleição deixou o Palácio da Alvorada por volta das 11h. Bolsonaro passou de moto pelo Setor Militar Urbano e pelo Eixo Monumental. Na sequência, foi até o Guará, onde almoçou numa barraca de churrasquinho e cumprimentou e tirou foto com apoiadores que estavam no local.

O Metrópoles questionou Bolsonaro se ele irá marcar presença no debate da TV Globo, a ser realizado na próxima quinta-feira (29/9). O atual titular do Palácio do Planalto disse que não iria responder.

O presidente também foi questionado sobre decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o proibiu de usar lives no Palácio da Alvorada para fazer campanha eleitoral. No entanto, ele também não quis se manifestar.

Bolsonaro apenas perguntou aos apoiadores: “O que vocês acharam dessa decisão?”, mas o assunto não teve sequência.

