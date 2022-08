Bolsonaro quer mostrar força com parada golpista (por Bernardo Mello)

Copacabana já viu quase tudo desde que o primeiro bonde atravessou o Túnel Velho, em 1892. O bairro assistiu à revolta dos Dezoito do Forte, ao nascimento da bossa nova e ao maior show dos Rolling Stones. A depender do capitão, agora receberá um inédito desfile de tanques e baionetas.

Jair Bolsonaro mandou o Exército transferir para a orla o cortejo oficial do Sete de Setembro. Quer transformar a comemoração do bicentenário da Independência numa parada golpista à beira-mar.

No ano passado, o presidente aproveitou a data cívica para atacar o Supremo Tribunal Federal e chamar as eleições de “farsa”. Agora planeja usar o feriado para reforçar suas ameaças à democracia.

A ideia é promover uma demonstração de força a 25 dias do primeiro turno. A Avenida Atlântica já seria o destino da militância de extrema direita. Com a mudança do desfile, a turma ganhará a companhia de uma tropa uniformizada e armada.

Bolsonaro quer vender a ideia de que paisanos e militares estão unidos pelo mesmo propósito: assegurar sua permanência no poder, seja pelo voto ou pela ruptura institucional.

O objetivo é intimidar os outros candidatos, a Justiça Eleitoral e a sociedade civil. Incluindo as entidades empresariais que despertaram do sono profundo e aderiram aos manifestos pró-democracia.

Daqui até a eleição, Bolsonaro fará o possível para radicalizar seus seguidores. Ele sabe que precisará de massa de manobra num eventual levante contra o resultado das urnas.

As viúvas da ditadura já estão habituadas a bater ponto na orla de Copacabana. Desde as passeatas contra Dilma Rousseff, desfilam de roupas camufladas, esbravejam contra o comunismo e urram por uma “intervenção militar”.

Se o golpe não sair, essa turma pode ganhar um último presente do capitão: a chance de tirar selfies com tanques e soldados de verdade.

(Transcrito de O Globo)

