Bolsonaro recebe orientações de Carlos antes de debate na Globo

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), contou com o apoio do filho Carlos Bolsonaro pouco antes do início do debate presidencial promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (29/9), no Rio de Janeiro.

Carlos, que é vereador licenciado no Rio pelo Republicanos, ficou agachado aconselhando o pai e chegou a dar um tapinha na cabeça dele antes de se despedir.

Em um dado momento, Carlos conversava com o pai e apontava para a direção do ex-presidente Lula.

Nos bastidores do #DebateNaGlobo, Carlos Bolsonaro deu orientações ao seu pai, Jair Bolsonaro, pouco antes do início do programa.

Antes disso, Bolsonaro e o filho também falaram com Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o candidato do PTB ao Palácio do Planalto, Padre Kelmon.

Além dos líderes nas sondagens, foram convidados para o debate na Globo os candidatos de partidos com ao menos cinco representantes na Câmara dos Deputados: Ciro Gomes (PDT), Padre Kelmon (PTB), Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil). Os concorrentes são distribuídos no estúdio da Globo, no Rio de Janeiro, em ordem alfabética. Com isso, Lula e Bolsonaro não vão ficar próximos um do outro.

O debate terá quatro blocos, e em todos os próprios candidatos que fizeram questionamentos uns aos outros. Em dois blocos, o tema é livre, e nos outros dois, as discussões serão sobre temas sorteados por Bonner.

Quatro candidatos ao Palácio do Planalto ficaram de fora da discussão: Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), e Vera (PSTU).