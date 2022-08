Bolsonaro sobre Lula: “Continua mentindo feito um condenado”

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição para o cargo, fez uma avaliação positiva para sua participação no debate da Band, no domingo à noite (28/8). Ele aproveitou para criticar diretamente seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Continua mentindo feito um condenado”, afirmou ao ser perguntado sobre Lula. Antes do debate, Bolsonaro havia afirmado que não teria problema em ficar ao lado do petista, mas que não o cumprimentaria. “Eu não vou apertar a mão de ladrão”, disse.

A primeira pergunta direta de Bolsonaro a Lula, aliás, foi sobre corrupção na Petrobras. “Quer voltar ao poder pra continuar fazendo a mesma coisa?”, indagou o atual mandatário. Como resposta, Lula listou as medidas anti-corrupção dos governos petistas.

“É importante deixar claro que fizemos o Portal da Transparência, a fiscalização da CGU, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Anticorrupção, a Lei contra Crime Organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o Coaf funcionar. Tudo nós fizemos no nosso governo”, afirmou Lula.

Segundo Bolsonaro, o debate serviu “para que a gente possa responder a mentiras”, que, segundo ele, os adversários o acusaram. “Como esquenta, foi bom”, disse.

Ele também falou sobre o ataque que fez contra a jornalista Vera Magalhães. No debate, ela questionou a queda nos números de imunizações de diversas doenças no país, relacionando isso ao discurso antivax de Bolsonaro. No início da resposta, o presidente afirmou que Magalhães era uma “vergonha” para a profissão.

“Ela mentiu a meu respeito. Só porque ela é mulher não posso falar que ela não está mentindo?”, questionou Bolsonaro.

