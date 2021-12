Bolsonaro sobrevoa neste domingo áreas atingidas pelas chuvas

Giro no Mundo



Publicado em 12 de dez de 2021 e atualizado às 00:24

O presidente, Jair Bolsonaro, e os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, vão sobrevoar neste domingo (12) as regiões afetadas pelas chuvas na Bahia. O sobrevoo de helicóptero está previsto para as 10h.

Um temporal atinge cidades baianas, principalmente nas regiões sul e extremo sul, desde quarta-feira (7). As fortes chuvas têm causado alagamentos e prejuízos para os moradores. Já são 17 municípios em situação de emergência, de acordo com decreto editado pelo governo federal.

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou que vai liberar R$ 5,8 milhões aos municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia. As portarias serão publicadas na segunda-feira (13) no “Diário Oficial da União”.

Os municípios baianos que tiveram o reconhecimento da situação de emergência foram: Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

Cerca de 80 militares do Corpo de Bombeiros, além de 37 alunos e instrutores de cursos de salvamento, atuam no resgates de vítimas e no apoio às comunidades. De acordo com o governo da Bahia, comida, água, medicamentos e outros itens são levados de forma prioritária para os moradores de 13 cidades.

Além da Bahia, cidades de Minas Gerais também enfrentam temporais nos últimos dias. O governo federal decretou situação de emergência em 32 cidades mineiras. Até o momento, não está previsto sobrevoo do presidente nessa região.

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais neste sábado (11) aponta que 1.979 pessoas estão desabrigadas por causa da chuva no estado.