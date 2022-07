Bomba caseira é atirada em área de evento com Lula no Rio; suspeito é preso

Uma bomba caseira com um líquido que cheirava a fezes foi arremessado no perímetro do evento com o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva no Centro do Rio nesta quinta-feira (7). De acordo com a PM, o suspeito responsável pelo ato foi preso e mais três testemunhas o acompanharam até a delegacia.

O artefato era formado por uma garrafa PET de 2 litros, na qual continha com um líquido marrom, segundo o g1. O objeto explodiu ao tocar o chão. Ninguém ficou ferido. O ex-presidente Lula não estava no local do ato no momento.

Após um princípio de tumulto, organizadores do evento pediram calma e asseguraram que havia seguranças no local, segundo o portal.

De acordo com a assessoria de imprensa do ex-presidente, “estouraram 2 artifícios de fogos, causando barulho, jogados de fora para dentro da área do ato.

Lula está em compromissos no Rio desde quarta. Pela manhã, o pré-candidato participou de um encontro com representantes de favelas e assinou o documento Plataforma Política das Favelas e Plano de Redução da Letalidade Policial, entregue pela FAFERJ.

O documento sugere a construção de um novo plano de redução de letalidade policial com “ampla participação de lideranças comunitárias do estado”, segundo o g1. A família de Kathlen Romeu, jovem morta aos 24 anos e grávida durante ação policial em julho de 2021, participou do evento.