Bombeiro da Eliana fatura bolada em site de conteúdo adulto

Yuri Bonotto, conhecido nacionalmente como o “bombeiro do Programa Eliana”, do SBT, faturou R$ 10 mil em menos de uma semana com seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto conhecida como Privacy. Ao todo, ele já tem 21 publicações e mais de 1 mil curtidas.

Em sua descrição na Privacy destacou: “Sou Yuri, bombeiro do Programa Eliana. Aqui, vocês vão ver o que não posto nas outras redes. Chama o bombeiro”.

Para acompanhar os conteúdos sensuais de Yuri Bonotto, os fãs precisam desembolsar R$ 59,90 pelo valor da assinatura mensal do rapaz.

