Bombeiro que atirou em atendente do McDonald’s se entrega à polícia

O sargento-bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, que atirou em um atendente do McDonald’s na Taquara, zona oeste do Rio, se entregou na 32ª DP (Taquara) nesta sexta-feira (20/5). O crime aconteceu no dia 9/5.

A determinação foi expedida pelo juiz Gustavo Gomes Kalil, do 4º Tribunal do Júri, nessa quinta-feira (19/5). No documento, o magistrado afirma que a prisão é necessária para garantir a “integridade física e psíquica das testemunhas e, especialmente, da vítima sobrevivente”.

Matheus teve alta nessa quarta-feira (18/5), 10 dias após o crime. Ele perdeu o rim esquerdo e teve ferimentos no intestino.



Militar atira em atendente do McDonalds Sargento Paulo César de Souza Albuquerque atira em atendente do McDonald’s

foto-atendente-mcdonalds-baleado-em-discussao-por-desconto-rj-09052022 Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge

atendente do McDonalds é humilhada por cliente Atendente do McDonalds é humilhada por cliente

Paulo César atirou contra o atendente Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos, durante a madrugada do dia 9, após uma discussão por causa de um cupom de desconto. Na ocasião, ele chegou a socar o trabalhador e atirar em sua direção.

À TV Globo o delegado responsável pela investigação, Ângelo Lage, informou que o tiro causou uma lesão na coluna, que afetou o movimento das pernas da vítima. "Ficou bem claro pra gente que realmente o tiro foi à queima-roupa. Ele tem uma lesão de queimadura na pele. Inclusive um fato novo é que o pedaço do projétil acertou a coluna dele também, e ele está com uma lesão na coluna, que está afetando o movimento das pernas dele."

