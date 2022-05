Bombeiros combatem incêndio em estoque de pneus no Valparaíso

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) combateu, por volta das 4h30, deste domingo (22/5), um incêndio que ocorreu dentro de um estoque de pneus em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. A loja fica às margens da BR-040. Não houve registro de vítimas.

Segundo os militares, o fogo se alastrou dos fundos da edificação e danificou a estrutura de sustentação do telhado. Ela possuí cerca de 300 m².



Na parte interna, a sala administrativa e cerca de 30 pneus, dos 25 armazenados, foram queimados.

A ação teve apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás que auxiliou o gerente do estabelecimento a solicitar perícia para saber as causas do incêndio.

