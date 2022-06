O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) localizou, na manhã desta quinta-feira (9/6), um corpo do sexo feminino no Lago Paranoá.

O cadáver, ainda submerso, encontra-se na altura da Praça dos Orixás, no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Mais sobre o assunto Distrito Federal Corpo de Bombeiros encontra corpo de homem no Lago Paranoá



Distrito Federal Dono de festa em barco que encalhou no Lago Paranoá: “Fatalidade”



Distrito Federal Barco com cerca de 80 pessoas encalha e quase afunda no Lago Paranoá



Distrito Federal Acidente entre lancha e jet-ski deixa homem ferido no Lago Paranoá



Os bombeiros aguardam a chegada de peritos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Aguarde mais informações

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Quer receber notícias do DF direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesdf.

O post Bombeiros encontram corpo de mulher no Lago Paranoá; PCDF faz perícia apareceu primeiro em Metrópoles.