Bombeiros resgatam corpo em cisterna com 20m de profundidade no DF

Um corpo foi resgatado em uma cisterna com 20 metros de profundidade na quadra Mansões Fazendárias no Jardim ABC, na Cidade Ocidental (GO). Quem recuperou o corpo foi o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Na tarde desta terça-feira (7/6), os militares foram acionados para resgatar pessoa que passou mal durante trabalho dentro da reservatório e não respondia a chamados. Os bombeiros prepararam equipamentos para que um militar chegasse ao fundo da abertura.

Veja imagens da atuação dos bombeiros:



Bombeiros resgatam corpo em cisterna no DF (1) Pessoal passou mal dentro de cisterna

Divulgação/CBMDF

Bombeiros resgatam corpo em cisterna no DF (4) Bombeiros prepararam equipamento para entrar em reservatório

Divulgação/CBMDF

Bombeiros resgatam corpo em cisterna no DF (3) Militares foram chamados porque trabalhador parou de responder a chamados

Divulgação/CBMDF

Bombeiros resgatam corpo em cisterna no DF (6) Cisterna tem 20 metros de profundidade

Divulgação/CBMDF

Bombeiros resgatam corpo em cisterna no DF (5) Pessoa que caiu em cisterna já estava sem vida

Divulgação/CBMDF

Depois de entrar na cavidade, os bombeiros constataram que a pessoa, que estava submersa, já estava sem sinais vitais. O corpo foi resgatado. O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

