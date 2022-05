Bombeiros retiram ralo preso em dedo de menino de 2 anos em Salvador; vídeo

Um menino de 2 anos teve que ser levado pelos pais à sede do 3º grupamento de Bombeiros Militar, no Iguatemi, após ficar com o dedo preso em um dos círculos de um ralo de banheiro, no final da tarde de domingo (1º). O atendimento durou cerca de 3 horas, uma vez que os profissionais tiveram que realizar as manobras com cautela, para não assustar a criança.

Os bombeiros chegaram a colocar um pano na frente do rosto do menino, para que ele focasse apenas o rosto da mãe durante a retirada do ralo.

“A todo instante conversávamos com ele para acalmá-lo, assim como aos pais. Além de molhar o tempo todo a região com água gelada pois o atrito da microrretifica aquece o material. Tudo foi feito com bastante delicadeza. Durante o processo também paramos algumas vezes para ele ficar mais calmo e para que ele pudesse ser amamentado, por isso demorou um pouco mais”, explicou a sargento BM Eliane Dias.

Para a retirada foi utilizada uma microrretifica e outros materiais adequados para aquele tipo de ocorrência. Caso perceba que alguém está com algum material preso ao dedo e com dificuldade para remover, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado, os militares possuem equipamentos adequados e são treinados para que a remoção seja realizada de forma adequada.