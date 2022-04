Boneca Annabelle verdadeira é retirada de caixa nos EUA; vídeo

Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção dos internautas que já assistiram o filme “Anabelle”. O longa trata de uma boneca, conhecida por aterrorizar famílias norte-americanas. Agora, a boneca que originou a história do filme, descrita como “amaldiçoada” foi retirada de sua caixa de vidro, onde permanecia.

A transferência foi feita por Tony Spera, genro do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, conhecidos por terem encontrado o artefato “demoníaco”. Ele trabalha como administrador do Museu Oculto dos Warren, localizado em Connecticut, nos Estados Unidos.

Durante uma live publicada na semana passada, Tony mostrou o processo, explicando que o brinquedo havia sido retirado de sua caixa de vidro original para que o local passasse por reparos necessários para uma exposição de Halloween, em outubro deste ano. Agora, a boneca está sendo devolvida.

Antes da troca, entretanto, Tony e um colega realizaram orações e molharam as mãos com água benta antes de tocar em Annabelle. Os internautas não gostaram do ato.

Isso porque a caixa que protege Annabelle seria original, selada com orações do casal Warren. Além disso, Lorraine Warren pediu, antes de morrer, em 2019, para que a boneca nunca fosse retirada da caixa.