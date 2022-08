Boneca sexual é confundida com corpo largado em praia

Pessoas que passeavam por uma praia, na cidade de Bang Saen, na Tailândia, tomaram um susto ao verem um corpo jogado próximo ao mar. Assustados, a polícia foi chamada pelos banhistas, que iniciaram as investigações de longe.

Após os agentes chegarem, junto com paramédicos, descobriram que o cadáver, na verdade, era uma boneca sexual hiper-realista. De acordo com informações do site Daily Star, a situação chamou a atenção da cidade.

(Foto: Reprodução / Polícia de Bang Saen)

“Em 18 de agosto de 2022, equipes de resgate foram informadas de que as pessoas na praia ficaram chocadas ao ver uma jovem nua e inconsciente. Os policiais então correram para verificar e de longe viram uma mulher pequena e bonita com o traseiro nu”, comentou o porta-voz da polícia do distrito.

Apesar do susto, a polícia não sabe se a boneca foi deixada na praia por alguém ou se ela chegou pelo mar.