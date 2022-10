Boninho fala sobre o estado de saúde de Boni após ele sofrer um infarto em voo

O diretor Boninho se manifestou após seu pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, passar mal em um voo que saia dos Estados Unidos. “Está tudo certo! Agora só um pouquinho de paciência”, escreveu o diretor do “Big Brother Brasil” na legenda de uma foto em que aparece com o pai. Conforme divulgado pela Veja, o ex-vice-presidente da Globo, de 86 anos, embarcou em Miami com destino ao Rio de Janeiro. Quando se sentiu mal, ele recebeu os primeiros socorros no avião, que precisou fazer um pouso de emergência. O pai de Boninho foi levado para um hospital de Orlando, nos Estados Unidos, e ficou internado. Boni declarou que colocou um stent, dispositivo de metal que é usado na artéria para evitar o entupimento da região, e deve ser liberado nesta terça-feira, 11. “Assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou”, contou Boni, que também enfatizou que já está “novinho em folha”. No entanto, ele ainda precisará ficar em repouso. Famosos como a apresentadora Eliana e os atores Lúcio Mauro Filho e Ary Fontoura celebraram a notícia de que o ex-diretor da Globo está bem.

