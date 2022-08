Boninho faz alerta sobre inscrições para o BBB23: “Presta atenção”

Boninho usou as redes sociais para dar um recado importante para as pessoas que querem participar da próxima edição do Big Brother Brasil. O diretor da TV Globo contou que as inscrições para o BBB23 foram reabertas nesta segunda-feira (1º/8), para os candidatos da região sudeste.

“Presta atenção aí galera do BBB, segunda-feira a partir das 10 da manhã, a gente reabre as inscrições do sudeste. A gente vai ver o pessoal de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E a caravana continua, Porto Alegre é a próxima parada, eu vou estar lá”, avisou ele ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram.

