Boninho quer colocar participantes do No Limite em Casa de Vidro do BBB23, segundo site

Boninho decidiu que quer colocar quatro participantes do ‘No Limite’ na Casa de Vidro do BBB23. De acordo com informações do jornalista Kadu Brandão, do IG Gente, o diretor do reality show está estudando novas estratégias para o início do programa.

Ele estaria estudando nomes que se destacaram no reality de aventura e nas redes sociais também. Entre os mais cotados estão: Guza Rezê, Matheus Pires, Ninha Santhiago e Pedro Castro.

Nos bastidores da Globo, Boninho teria apontado que a única oposição para entrar no BBB são os famosos que participaram dos realitys da Record TV.

Saiba como funciona a Casa de Vidro do BBB

A ideia da Casa de Vidro do BBB surgiu para movimentar o jogo. O público decide quais participantes da casa que merecem entrar no maior reality show do Brasil.

Na última edição do BBB, por exemplo, Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo entraram na casa depois da estreia e já puderam levar informações externas para dentro do programa. A influenciadora acabou deixando o reality mais cedo e Marsengo conquistou parte do público ao movimentar o game.

