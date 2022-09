Boninho se pronuncia sobre novos participantes do BBB23: “Está preparando”

Boninho usou suas redes sociais para revelar novidades sobre o Big Brother Brasil 2023. Nesta sexta-feira (23), o diretor comentou sobre as especulações dos novos participantes e revelou técnicas para driblar os famosos que dizem que são cotados para o reality.

“Começaram as especulações sobre quem vai, quem não vai, quem eu escolhi, quem não escolhi, não escolhi ninguém ainda!”, iniciou Boninho. “Vai começar aquele negócio: ‘Ah, ele me escolheu!’, ‘Ah, quero aparecer! Estou no Big Brother!’, mas estou preparando um capacete novo que em breve vocês irão conhecer, meu mega power modelo 2022 para ter essa separação de quem advinha, quem quer entrar dentro da minha cabeça então em breve vocês irão conhecer o meu novo capacete especial para esse ano’”, completou ele durante um vídeo.

Na legenda, ele ainda deu alguns spoilers sobre o BBB23. “Nossa equipe está preparando o anti-adivinhação modelo 22! Muito mais eficiente! É o BBB23 com mais poder, mais dinâmico e com o maior prêmio de todos os tempos”, escreveu Boninho.

Quando começa o BBB 23? O Big Brother Brasil de 2023 tem previsão para começar em 16 de janeiro. A nova edição promete novidades. De acordo com o Gshow, os brothers, que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote, poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor.

Mais do que nunca, escapar dos paredões e resistir mais tempo no game será fundamental.

