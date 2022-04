Boninho tira sarro de brother após final do ‘BBB 22’: ‘Mais azarado do mundo’

Assim que a grande final do “BBB 22” chegou ao fim, Boninho, diretor do programa, e Ana Clara, uma das apresentadoras do “Rede BBB”, invadiram a casa mais vigiada do Brasil. O marido de Ana Furtado conversou com os brothers que chegaram à final e falou com os semifinalistas Pedro Scooby e Eliezer, que apareceram em um telão. Sem filtros, o diretor do reality tirou sarro do empresário. “Eli, você é o cara mais azarado do mundo. Você saiu, o Carnaval acabou. Você saiu em quarto lugar. Cara, não dá. Não tem nada para você e não vai ser entrevistado pelo Luciano Huck [no ‘Domingão’]”, afirmou.

O único ex-participante que não esteve no programa dominical da Globo foi Tiago Abravanel, que desistiu do reality. Maria, que foi expulsa após bater um balde na cabeça de Natália, não foi cortada da atração como era esperado. Durante a temporada, Eli passou por situações que fizeram ele ficar com a fama de azarado. Em uma prova Bate e Volta, por exemplo, ele tirou zero várias vezes seguidas na roleta — algo que impressionou até o apresentador Tadeu Schmidt. Ele também pegou o monstro na sua única liderança. O “BBB 22” terminou com Arthur Aguiar campeão, Paulo André em segundo e Douglas Silva em terceiro.